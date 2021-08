Die Indizes an der Wall Street könnten ihre Rekordjagd zum Wochenauftakt fortsetzen. Die US-Indizes legen am Montag im vorbörslichen Handel zu, da sich die chinesischen Aktien aufgrund der nachlassenden Sorgen über Chinas regulatorisches Vorgehen stabilisierten und in dieser Woche ein Infrastrukturpaket im Wert von 550 Milliarden Dollar im US-Senat verabschiedet werden soll. Der Future auf den Dow Jones Industrial Average klettert über die runde Marke von 35.000 Punkten und testet das Allzeithoch, ...

