FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.08.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5475 (5550) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TUI TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 250 (300) PENCE - BARCLAYS RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2070 (1810) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 775 (740) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 575 (555) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1335 (1220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNITE GROUP TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 1250 (950)PENCE - BERENBERG CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5550 (6250) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 180 (160) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 620 (600) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES RECKITT BENCKISER TO 'MARKET-PERFORM' (UNDERPERFORM) - CREDIT SUISSE RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 750 (637) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3700 (3430) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1925 (2000) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4300 (4200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3245 (3065) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS DISCOVERIE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1085 (800) PENCE - JEFFERIES RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 200 (130) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3200 (3550) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1000 (1050) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 1700 (1430) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 4500 (4300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 229 (212) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3700 (3500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 560 (520) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES YOUGOV PRICE TARGET TO 1455 (1180) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1910 (1810) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1025 (975) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1100 (875) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5600 (6000) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2260 (2300) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 225 (215) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES RELX PRICE TARGET TO 2420 (2100) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 575 (565) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 55 (54) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 845 (835) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob/men

