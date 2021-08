Filderstadt/Reutlingen (ots) - Das Branchenmagazin "World of Bike" vergibt den Titel an den Mehrmarken-Zweiradhändler und Dienstleistungs-Multi Limbächer mit seinen Standorten Filderstadt und Reutlingen. Limbächer gilt als einer der größten Motorradhändler Europas und überzeugt mit seiner beeindruckenden Unternehmensentwicklung, lückenlosem Markenangebot und einem außergewöhnlichen Dienstleistungsspektrum rund um das Thema Zweirad.Hinter der Erfolgsgeschichte des Unternehmens Limbächer steckt die gewaltige Lebensleistung der beiden Brüder Fritz und Klaus Limbächer, die sich 1992 auf den Motorradmarkt wagten und in den folgenden drei Jahrzehnten ihr Unternehmen von einem regionalen Motorradhandel zu einem der größten Zweirad-Fachhandels- und Service-Betriebe Europas entwickelten. Entstanden ist eine einzigartige Erlebniswelt für Zweiradbegeisterte deren Service- und Dienstleistungsangebote kontinuierlich erweitert werden. Rund 140 Zweirad-Profis umfasst das Limbächer-Team heute. Mit über 2000 Fahrzeugen finden sich in der Ausstellung Neufahrzeuge der Marken Ducati, Honda, Kawasaki, Moto Guzzi, Aprilia, Vespa, Suzuki, KTM, Husqvarna und Yamaha sowie zahllose Gebrauchtfahrzeuge aller Marken in Premium-QualitätPressekontakt:Klaus LimbächerTel: 0711 / 797 303 10klaus@limbaecher.deLimbächer & Limbächer GmbHEchterdinger Str. 8570794 Filderstadtwww.limbaecher.deOriginal-Content von: Limbächer&Limbächer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157576/4983563