Der Euro profitiert vom recht freundlichen Start an den europäischen Aktienmärkten.Frankfurt - Der Euro hat am Montag zum US-Dollar wie auch zum Schweizer Franken zulegt. Am Vormittag notiert die Gemeinschaftswährung auf 1,1885 Dollar und damit höher als im frühen Handel. Gegenüber dem Franken kostet der Euro mit 1,0763 ebenfalls etwas mehr. Der Dollar geht derweil wenig verändert für 0,9056 Franken um. Der Euro profitiert vom recht freundlichen Start an den europäischen...

