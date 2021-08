Der Lieferdienst Gorillas soll gegen das Arbeitsschutzgesetz verstoßen haben. Die Verstöße wurden an mehreren Standorten gemeldet. Das Lieferdienst-Startup Gorillas muss mit Problemen rechnen: Der Berliner Senat hat ein Bußgeldverfahren gegen das umstrittene Unternehmen eingeleitet. Grund sollen Verstöße gegen das Arbeitsschutzgesetz sein, wie der Tagesspiegel unter Berufung auf die Berliner Morgenpost berichtet. Demnach sollen Verletzungen des Gesetzes an mindestens 13 Standorten von Gorillas in Berlin aufgefallen sein. ...

