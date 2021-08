Berlin (ots) - STYLEBOOK startet neue Video-Talkshow "10 Beauty-Minuten" - Hatice Schmidt in Folge 1STYLEBOOK startet mit "10 Beauty-Minuten" ein eigenes Talk-Format, in dem Expertinnen und Influencerinnen über Skincare, Make-up, Hair und Well-being reden. Mal provokant, mal witzig, aber immer informativ.In der wöchentlich erscheinenden Show diskutiert STYLEBOOK-Redaktionsleiterin Daniela Garrasi u. a. mit Beauty-YouTuberin Hatice Schmidt, Ärztin Dr. Emi Arpa, Zyklus-Mentorin Katja Vogt und Skincare-Influencerin Nouha über Themen wie teure vs. günstige Kosmetik-Produkte, gute und schlechte Inhaltsstoffe, den weiblichen Zyklus, Filler, Botox und vieles mehr.Den Anfang macht in Folge 1 Hatice Schmidt. Die 34-jährige war mal Krankenschwester und ist heute eine der erfolgreichsten Beauty-Influencerinnen Deutschlands. Im STYLEBOOK-"10 Beauty-Minuten"-Interview verrät sie Daniela Garrasi, wie sie das geschafft hat und warum Make-up wie eine Therapie wirken kann.Die neue Video-Talkshow von STYLEBOOK hier ansehen: https://www.stylebook.de/life/hatice-schmidt-mein-weg-zum-erfolg"10 Beauty-Minuten" erscheint wöchentlich auf Stylebook.de (https://www.stylebook.de/video).STYLEBOOK ist eines der führenden Beauty- und Fashionportale Deutschlands.Reichweite: 3,94 Mio. Visits im Juni 2021 (IVW) und 1,99 Mio. Unique User im März 2021 (AGOF)Pressekontakt:daniela.garrasi@stylebook.de // Tel. 030 2591 79383Original-Content von: STYLEBOOK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157583/4983625