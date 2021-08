Cham (ots) - Der Family Business Award zeichnet jährlich besonders nachhaltige und werteorientierte Familienunternehmen aus. Die drei diesjährigen Finalisten stehen fest. Das Gewinnerunternehmen wird an der Preisverleihung vom 22. September 2021 in Bern gekürt.Bereits zum zehnten Mal seit 2012 wird der Family Business Award verliehen. Das Gewinnerunternehmen des Family Business Award 2021 wird an der Preisverleihung vom 22. September 2021 im Kursaal in Bern gekürt.Folgende drei Familienunternehmen sind als Finalisten nominiert worden:- HOBET AG, 6208 Oberkirch LU- Killer Interior AG, 5242 Lupfig AG- Zenhäusern Fréres SA, 1950 Sion VSBisher wurde der Preis an die folgenden Familienunternehmen verliehen: Metzler & Co. AG (2020), Wilhelm Schmidlin AG (2019), 1a hunkeler fenster AG & 1a hunkeler holzbau AG (2018), Jucker Farm AG (2017), FRAISA SA (2016), Wyon AG (2015), Entreprises et Domaines Rouvinez (2014), SIGA Holding AG (2013) und Trisa AG (2012).Über den Family Business AwardDie AMAG stiftet seit 2012 in Erinnerung an den Firmengründer Walter Haefner den Family Business Award, um besonders werteorientierte und nachhaltige Familienunternehmen auszuzeichnen. Der Preis soll die Denk- und Wertehaltung sowie das Engagement von Familienunternehmen fördern sowie ihre Wichtigkeit für die Schweizer Wirtschaft unterstreichen. Familienunternehmen tragen entscheidend zum hohen Wohlstand unseres Landes bei.Für die Wahl des siegreichen Unternehmens zeichnet sich eine zehnköpfige Jury verantwortlich, die aus sehr erfahrenen, fachlich bestens ausgewiesenen Persönlichkeiten besteht. Präsidiert wird die Jury durch Dr. Karin Lenzlinger, Präsidentin Zürcher Handelskammer.Die weiteren Jurymitglieder sind:- Dr. Philipp Aerni, Direktor CCRS, Universität Zürich- Dr. Bianca Braun, Verwaltungsrat und Leiterin Internal Audit, maxon international AG- Dr. h.c. Klaus Endress, Präsident Verwaltungsrat Endress+Hauser Gruppe- Hans Hess, Inhaber und Geschäftsführer Hanesco AG, Präsident Verwaltungsrat Reichle & De-Massari AG- Gabriela Manser, CEO und Präsidentin Verwaltungsrat Goba AG, Mineralquelle und Manufaktur- Raphael Richterich, Vizepräsident Verwaltungsrat Ricola Group AG- Dr. Thomas Staehelin, Verwaltungsrat Switzerland Global Enterprise- Peter Stähli, CEO Swiss Entrepreneurs Foundation- Franziska Tschudi Sauber, CEO und Delegierte Verwaltungsrat Weidmann Holding AGDas Jurierungsverfahren hat das Center for Corporate Responsibility and Sustainability CCRS an der Universität Zürich entwickelt. Das wissenschaftliche Verfahren bietet die Grundlage für eine objektive Bewertung der Bewerbenden durch die unabhängige Jury.Weitere Informationen über den Preis: www.family-business-award.chFoto: Das Gewinnerunternehmen 2020: Die Metzler & Co. AG aus Balgach im St. Galler Rheintal erhält den Family Business Award.Pressekontakt:AMAG Group AGDino GrafLeiter Group CommunicationTelefon +41 44 269 53 00presse@amag.chAMAG Group AGEmanuel SteinbeckLeiter Group PR & CSRTelefon +41 44 269 53 04presse@amag.chOriginal-Content von: AMAG Group AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001252/100875099