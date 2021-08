Der US-Bezahldienst Square will den australischen Ratenzahlungs-Anbieter Afterpay übernehmen. Der Deal mit einem Wert von gut 29 Milliarden US-Dollar (24,4 Milliarden Euro) solle im ersten Quartal des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Square will den Kaufpreis vollständig in eigenen Aktien bezahlen, könnte aber ein Prozent des Gesamtwertes auch in bar abgelten. Afterpay-Aktionäre sollen dem Vernehmen nach für jede Aktie 0,375 Square-Anteile erhalten. Basierend auf dem Square-Schlusskurs vom 30. Juli in Höhe von 247,26 US-Dollar entspricht dies nach der Übernahme einem Preis von gut 126,21 australischen Dollar je Afterpay-Aktie...

