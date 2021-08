BERLIN/HAMBURG (dpa-AFX) - NDR-Moderator Thomas Kausch wechselt zum Medienhaus Axel Springer und wird bald durch die Nachrichtensendung "Bild live" führen. ""Bild live" ist zweifellos das aktuell spannendste TV-Projekt in Deutschland", wurde der 58-Jährige am Montag in einer Mitteilung von Axel Springer in Berlin zitiert. "Die Aufbruchstimmung für den neuen Sender wollen wir die Zuschauer spüren lassen und sie mitnehmen."

"Bild live" ist die zentrale News-Sendung des neuen TV-Senders "Bild", der am 22. August startet. Weitere Moderatoren des Live-Formats, das Montag bis Freitag von 9.00 bis 14.00 Uhr gesendet wird, sind Sandra Kuhn (39), Patricia Platiel (41) und Kai Weise (42).

Kausch kommt vom Norddeutschen Rundfunk (NDR), wo er bis Juni 2021 zehn Jahre lang Hauptmoderator der NDR-Nachrichtensendung "NDR Info" war. Für Arte moderierte er seit 2007 politische Themenabende und Debatten. 2008 bis 2016 war Thomas Kausch Moderator des ARD-Politmagazins "Fakt", 2004 bis 2007 Leiter Information und Anchorman bei Sat.1, 2001 bis 2004 moderierte er das ZDF-Nachrichtenmagazin "Heute Nacht"./bok/DP/zb