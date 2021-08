PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf -3

DJ PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bremen (pta031/02.08.2021/13:00) - Die OHB SE hat im Rahmen Ihres am 25. Juni 2021 gestarteten Rückkaufprogramms bisher insgesamt 24.100 Aktien erworben. Im Zeitraum vom 26.07. bis 30.07.2021 wurden insgesamt 3.100 eigene Aktien zu EUR 123.632,25 erworben.

Am 26.07. wurden 250 Aktien zu insgesamt EUR 9.875,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 39,5000), am 27.07. wurden 819 Aktien zu insgesamt EUR 32.276,70 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 39,4099), am 28.07. wurden 350 Aktien zu insgesamt EUR 13.975,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 39,9286), am 29.07 wurden 500 Aktien zu insgesamt EUR 20.210,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 40,4200), am 30.07. wurden 1.181 Aktien zu insgesamt EUR 47.295,55 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 40,0470).

Alle Informationen zu diesem Erwerb (in der Währung Euro, ausführender Wertpapierdienstleister Stifel Europe Bank AG) über Xetra finden Sie hier:

Währung Anlageentscheidung Vom Handelsplatz vergebener Identifikationscode für Kaufentscheidungsträger Kaufentscheidungsträger Kaufentscheidungsträger Handelszeitpunkt Menge gem. Feld Preis des Handelsplatz innerhalb der Ausführung innerhalb der Firma das Geschäft gem. Feld 3 - Vorname(n) gem. Feld - Nachname(n) gem. Feld - Geburtsdatum gem. gem. Feld 28 30 gem. Preises gem. Feld 36 Firma [ inkl. ggf. [ inkl. ggf. Algorithmus ] gem. 13 14 Feld 15 Feld 33 gem. Algorithmus ] gem. Feld 59 Feld 34 Feld 57 1000000000000025049940162728823089516943700000003706 k.A k.A. k.A. 26.07.2021 48 39,5 EUR XETA k.A. k.A. 10:30:30.895169 1000000000000025049940162728823089521063700000003707 k.A k.A. k.A. 26.07.2021 2 39,5 EUR XETA k.A. k.A. 10:30:30.895210 1000000000000025049940162728916263124766500000004277 k.A k.A. k.A. 26.07.2021 6 39,4 EUR XETA k.A. k.A. 10:46:02.631247 1000000000000025049940162728916263192551600000004279 k.A k.A. k.A. 26.07.2021 44 39,4 EUR XETA k.A. k.A. 10:46:02.631925 1000000000000025049940162730267513045625600000010261 k.A k.A. k.A. 26.07.2021 50 39,6 EUR XETA k.A. k.A. 14:31:15.130456 1000000000000025049940162730315293666691700000010434 k.A k.A. k.A. 26.07.2021 100 39,5 EUR XETA k.A. k.A. 14:39:12.936666 Summe 250 39,5 EUR XETA 26.07.2021 XETA 1000000000000025049940162737182684694403600000002534 k.A k.A. k.A. 27.07.2021 9 39,6 EUR XETA k.A. k.A. 09:43:46.846944 1000000000000025049940162737187457373182500000002576 k.A k.A. k.A. 27.07.2021 91 39,6 EUR XETA k.A. k.A. 09:44:34.573731 1000000000000025049940162738793920826996400000010550 k.A k.A. k.A. 27.07.2021 150 39,5 EUR XETA k.A. k.A. 14:12:19.208269 1000000000000025049940162738793923050122000000010551 k.A k.A. k.A. 27.07.2021 91 39,45 EUR XETA k.A. k.A. 14:12:19.230501 1000000000000025049940162738793923100073000000010552 k.A k.A. k.A. 27.07.2021 9 39,45 EUR XETA k.A. k.A. 14:12:19.231000 1000000000000025049940162739503451084803000000015004 k.A k.A. k.A. 27.07.2021 94 39,4 EUR XETA k.A. k.A. 16:10:34.510848 1000000000000025049940162739503451090506600000015005 k.A k.A. k.A. 27.07.2021 17 39,4 EUR XETA k.A. k.A. 16:10:34.510905 1000000000000025049940162739503451094735700000015006 k.A k.A. k.A. 27.07.2021 39 39,4 EUR XETA k.A. k.A. 16:10:34.510947 1000000000000025049940162739891328569348400000017857 k.A k.A. k.A. 27.07.2021 280 39,3 EUR XETA k.A. k.A. 17:15:13.285693 1000000000000025049940162739897247853256800000017931 k.A k.A. k.A. 27.07.2021 7 39,3 EUR XETA k.A. k.A. 17:16:12.478532 1000000000000025049940162739897330899665100000017933 k.A k.A. k.A. 27.07.2021 19 39,3 EUR XETA k.A. k.A. 17:16:13.308996 1000000000000025049940162739920001009272900000018155 k.A k.A. k.A. 27.07.2021 13 39,3 EUR XETA k.A. k.A. 17:20:00.010092 Summe 819 39,4099 EUR XETA 27.07.2021 XETA 1000000000000025049940162748097414991515800000013218 k.A k.A. k.A. 28.07.2021 70 40 EUR XETA k.A. k.A. 16:02:54.149915

1000000000000025049940162748100380464486300000013244 k.A k.A. k.A. 28.07.2021 30 40 EUR XETA k.A. k.A. 16:03:23.804644 1000000000000025049940162748374215964247700000014925 k.A k.A. k.A. 28.07.2021 150 40 EUR XETA k.A. k.A. 16:49:02.159642 1000000000000025049940162748657268301815100000017474 k.A k.A. k.A. 28.07.2021 100 39,75 EUR XETA k.A. k.A. 17:36:12.683018 Summe 350 39,9286 EUR XETA 28.07.2021 XETA 1000000000000025049940162754311999889067500000001159 k.A k.A. k.A. 29.07.2021 9 40 EUR XETA k.A. k.A. 09:18:39.998890 1000000000000025049940162754311999893718500000001160 k.A k.A. k.A. 29.07.2021 66 40 EUR XETA k.A. k.A. 09:18:39.998937 1000000000000025049940162754311999894880400000001161 k.A k.A. k.A. 29.07.2021 25 40 EUR XETA k.A. k.A. 09:18:39.998948 1000000000000025049940162755034847407101100000005521 k.A k.A. k.A. 29.07.2021 100 40,45 EUR XETA k.A. k.A. 11:19:08.474071 1000000000000025049940162755678758940116900000008516 k.A k.A. k.A. 29.07.2021 295 40,55 EUR XETA k.A. k.A. 13:06:27.589401 1000000000000025049940162757251455765398500000016803 k.A k.A. k.A. 29.07.2021 5 40,55 EUR XETA k.A. k.A. 17:28:34.557653 Summe 500 40,42 EUR XETA 29.07.2021 XETA 1000000000000025049940162762881551024426200000000782 k.A k.A. k.A. 30.07.2021 50 40,7 EUR XETA k.A. k.A. 09:06:55.510244 1000000000000025049940162762881551024426200000000784 k.A k.A. k.A. 30.07.2021 64 40,5 EUR XETA k.A. k.A. 09:06:55.510244 1000000000000025049940162762882273728776100000000792 k.A k.A. k.A. 30.07.2021 17 40,5 EUR XETA k.A. k.A. 09:07:02.737287 1000000000000025049940162763528470328605900000004335 k.A k.A. k.A. 30.07.2021 150 40 EUR XETA k.A. k.A. 10:54:44.703286 1000000000000025049940162763790445239442100000005499 k.A k.A. k.A. 30.07.2021 11 40 EUR XETA k.A. k.A. 11:38:24.452394 1000000000000025049940162763792759935316300000005515 k.A k.A. k.A. 30.07.2021 32 40 EUR XETA k.A. k.A. 11:38:47.599353 1000000000000025049940162763796537607798700000005537 k.A k.A. k.A. 30.07.2021 210 40 EUR XETA k.A. k.A. 11:39:25.376077 1000000000000025049940162763796537638265000000005538 k.A k.A. k.A. 30.07.2021 47 40 EUR XETA k.A. k.A. 11:39:25.376382 1000000000000025049940162764476276527464400000008350 k.A k.A. k.A. 30.07.2021 9 39,85 EUR XETA k.A. k.A. 13:32:42.765274 1000000000000025049940162764476847241504200000008354 k.A k.A. k.A. 30.07.2021 28 39,85 EUR XETA k.A. k.A. 13:32:48.472415 1000000000000025049940162765287395078148600000011870 k.A k.A. k.A. 30.07.2021 330 40 EUR XETA k.A. k.A. 15:47:53.950781 1000000000000025049940162765287395083845900000011871 k.A k.A. k.A. 30.07.2021 133 40 EUR XETA k.A. k.A. 15:47:53.950838 1000000000000025049940162765291696799002400000011893 k.A k.A. k.A. 30.07.2021 35 39,7 EUR XETA k.A. k.A. 15:48:36.967990 1000000000000025049940162765291854647674500000011894 k.A k.A. k.A. 30.07.2021 23 39,7 EUR XETA k.A. k.A. 15:48:38.546476 1000000000000025049940162765292150498502600000011895 k.A k.A. k.A. 30.07.2021 18 39,7 EUR XETA k.A. k.A. 15:48:41.504985 1000000000000025049940162765820087616230900000015742 k.A k.A. k.A. 30.07.2021 24 40,35 EUR XETA k.A. k.A. 17:16:40.876162

Summe 1181 40,047 EUR XETA 30.07.2021 XETA Neu / Änderung / Währung Kauf / Datum und Datum und Uhrzeit der Segment MIC gem. Feld Stornierung / vollst. Limitpreis gem. Transaktionspreis des Verkauf Anfangsmenge Restmenge gem. Vom Handelsplatz vergebener Uhrzeit gem. Gültigkeitsdauer gem. Feld 10 Gültigkeitsdauer gem. 16 od. teilweise Feld 24 gem. Feld 28 Preises gem. gem. Feld 36 Feld 37 Transaktionsidentifikationscode Feld 9 Feld 12 Ausführung gem. Feld 21 gem. Feld 32 gem. Feld 48 Feld 29 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,95 EUR BUYI 300 300 1627277477399110079 09:03:25.684396 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,75 EUR BUYI 300 300 1627277477399110094 09:03:43.856603 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,4 EUR BUYI 300 300 1627277477399110095 09:04:01.315021 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,25 EUR BUYI 300 300 1627277477399110098 09:04:14.832786 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 39 EUR BUYI 150 150 1627277477399110101 09:04:25.971679 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,3 EUR BUYI 100 100 1627277477399110448 10:01:38.716011 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,5 EUR BUYI 50 50 1627277477399110488 10:23:45.504985 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,4 EUR BUYI 50 50 1627277477399110489 10:23:54.719761 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA PARF 39,5 39,5 EUR BUYI 50 2 1627277477399110488 10:30:30.895169 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA FILL 39,5 39,5 EUR BUYI 2 0 1627277477399110488 10:30:30.895210 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA PARF 39,4 39,4 EUR BUYI 50 44 1627277477399110489 10:46:02.631247 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA FILL 39,4 39,4 EUR BUYI 44 0 1627277477399110489 10:46:02.631925 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA REME 39,2 EUR BUYI 100 100 1627277477399110448 10:56:37.323775 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,5 EUR BUYI 100 100 1627277477399110663 12:26:02.012974 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,6 EUR BUYI 50 50 1627277477399110764 13:58:47.825166 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA FILL 39,6 39,6 EUR BUYI 50 0 1627277477399110764 14:31:15.130456 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA FILL 39,5 39,5 EUR BUYI 100 0 1627277477399110663 14:39:12.936666 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,45 EUR BUYI 150 150 1627277477399456031 16:12:31.784743 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA CAME 38,95 EUR BUYI 300 300 1627277477399110079 17:29:21.391868 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA CAME 38,75 EUR BUYI 300 300 1627277477399110094 17:29:21.392023 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA CAME 38,4 EUR BUYI 300 300 1627277477399110095 17:29:21.392224 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA CAME 38,25 EUR BUYI 300 300 1627277477399110098 17:29:21.405083 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA CAME 39 EUR BUYI 150 150 1627277477399110101 17:29:21.405094 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA CAME 39,2 EUR BUYI 100 100 1627277477399110448 17:29:24.612132 26.07.2021 DAVY 26.07.2021 23:59:59 XETA CAME 39,45 EUR BUYI 150 150 1627277477399456031 17:29:24.612256 27.07.2021 DAVY 27.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,3 EUR BUYI 250 250 1627363852678086858 09:14:18.874153 27.07.2021 DAVY 27.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,1 EUR BUYI 250 250 1627363852678086865 09:14:30.691641 27.07.2021 DAVY 27.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,6 EUR BUYI 100 100 1627363852678086866 09:14:40.933237 27.07.2021 DAVY 27.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,95 EUR BUYI 200 200 1627363852678086867 09:14:49.805063 27.07.2021 DAVY 27.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,75 EUR BUYI 200 200 1627363852678086868 09:14:57.909822 27.07.2021 DAVY 27.07.2021 23:59:59 XETA PARF 39,6 39,6 EUR BUYI 100 91 1627363852678086866 09:43:46.846944 27.07.2021 DAVY 27.07.2021 23:59:59 XETA FILL 39,6 39,6 EUR BUYI 91 0 1627363852678086866 09:44:34.573731 27.07.2021 DAVY 27.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,45 EUR BUYI 100 100 1627363852678086916 09:58:16.995259

