NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr von 3500 auf 3700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti attestierte dem Spirituosenherstellers in einer am Montag vorliegenden Studie ein beeindruckendes Umsatzwachstum aus eigener Kraft. Sie hob ihre Ergebnisschätzung (EPS) für das neue Geschäftsjahr geringfügig an. Der Bewertungsaufschlag der Aktie zum Sektor sei gerechtfertigt, begrenze aber das weitere Kurspotenzial. Zum neuen Ziel verwies Pannuti auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 20:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002374006

DIAGEO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de