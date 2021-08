Köln (ots) - Fußballfans finden in der ARD Audiothek jetzt auch Live-Reportagen aller Spiele der 1. und der 2. Fußball-Bundesliga in voller Länge. Bereits seit 23. Juli 2021 berichten Radio-Reporter:innen der ARD von der 2. Bundesliga. Die Übertragungen der 1. Bundesliga starten am 13. August. Zukünftig sollen über die ARD Audiothek, der gemeinsamen Streaming- und Podcast-Plattform des Senderverbunds, nicht nur Fußballspiele, sondern auch andere Sport- und Kulturereignisse live auf dem Smartphone, auf dem Tablet oder im Web abrufbar sein.Fußballfans haben die Wahl: Einzelbegegnungen oder ARD-BundesligakonferenzMit dem Start der Saison 2021/22 überträgt die ARD Radioreportagen aller Spiele der 1. und der 2. Bundesliga live und in voller Länge digital über Webseiten, Apps und Sprachassistenten. Dabei können die Fans wählen, ob sie über die volle Spielzeit an ihrem Lieblingsteam dranbleiben wollen oder ob sie am Samstagnachmittag in der großen ARD-Bundesligakonferenz ab 15:30 Uhr über volle 90 Minuten kein Tor verpassen möchten. Beides steht in der ARD Audiothek zur Auswahl: das Einzelspiel live und in voller Länge sowie die Konferenzschaltung über 90 Minuten aus allen Bundesligastadien. Zusammen mit der Relegation und dem Supercup wird das Angebot aus der Fußball-Bundesliga pro Saison 617 Spiele umfassen.Umfassendes digitales Audio-Angebot der "Sportschau" zur BundesligaIm Juni 2020 erwarb der ARD-Senderverbund im Rahmen der Ausschreibung der Deutschen Fußball Liga erstmals auch die Audio-Netcast-Verwertungsrechte für die digitalen Verbreitungs-wege Web & Mobile, die unter der Dachmarke der "Sportschau" beheimatet sind. Die Spiele sind zur neuen Saison in der ARD Audiothek zu hören sowie in der "Sportschau"-App, auf sportschau.de und über die Webseiten und Apps der Landesrundfunkanstalten der ARD. Auch über die "Sportschau"-Anwendung auf den digitalen Sprachassistenten werden die Vollreportagen aus der Bundesliga übertragen.Die ARD Audiothek - mobil und werbefreiDie ARD Audiothek ist seit November 2017 die gemeinsame Streaming- und Podcast-Plattform aller Radiowellen der Landesrundfunkanstalten und des Deutschlandradios. Die App bündelt rund 100.000 Beiträge und Podcasts, mobil und ohne Werbung. Die ARD Audiothek gibt es als App fürs Smartphone und Tablet, für Sprachassistenten sowie als Web-Version unter www.ardaudiothek.de. Die App wurde bisher 1,9 Millionen Mal heruntergeladen (Stand: 1.8.2021). Sie ist in allen gängigen App Stores und online auf www.ardaudiothek.de verfügbar.Pressekontakt:SüdwestrundfunkOliver KopitzkeTelefon: 07221 929 23854E-Mail: oliver.kopitzke@swr.deFotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.deTwitter: https://twitter.com/ARD_PresseARD-Newsletter abonnieren: https://ard.de/presseOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/4983954