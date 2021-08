Die Börsensitzung verlief bisher recht ruhig, und am Devisenmarkt sieht es ähnlich aus... zumindest, was die wichtigsten Währungen betrifft. Der USD gehört zu den schwächsten G10-Währungen, wovon die Schwellenländerwährungen stark profitieren. Die US-Notenbank bleibt dovish und die sinkenden US-Anleiherenditen machen den US-Dollar im Vergleich zu den Schwellenländerwährungen weniger attraktiv. Die türkische Lira und der südafrikanische Rand gehören zu den Spitzenreitern. Die TRY wird um 1,1% höher ...

