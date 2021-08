SapuraOMV hat den Verkauf ihrer gesamten von der SapuraOMV Upstream gehaltenen Anteile an mehreren der malaysischen Halbinsel vorgelagerten produzierenden Assets, an das in Singapur ansässige und an der Londoner Börse notierte Öl- und Gas-Unternehmen Jadestone Energy abgeschlossen.Und: Berenberg reduziert OMV von "Kaufen" auf "Halten" und erhöht das Kursziel von von 38,0 auf 52,0 Euro. Gazit will Atrium zur Gänze: Atrium European Real Estate habe ein Angebot von Gazit Globe Limited zum Erwerb des gesamten, noch nicht in Besitz von Gazit befindlichen Aktienkapitals, zu einem Preis von 3,35 Euro per Aktie erhalten, teilt der Immo-Entwickler mit. Das Angebot wird nun geprüft, so Atrium. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom ...

