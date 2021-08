DJ OfficeFreund ab 19 Cent: 100-Prozent-Allround-Software aus Deutschland - für Büro, Organisation und Marketing - Wenn die Konkurrenz nur Teillösungen bietet: OfficeFreund ist die 100-Prozent-Komplett-Software

München (pts013/02.08.2021/09:40) - Die Zeiten sind hart. Klein- und mittelständische Unternehmen und vor allem Start-Ups müssen 100 Prozent flexibel sein und kein unnötiges Budget vergeuden. Die Office-Software "OfficeFreund" ist die derzeit günstigste 100-Prozent-Allround-Büro-Software und kann ganz schnell an die Branche des jeweiligen Kunden und dessen spezielle Anforderungen angepasst werden. Wo andere Anbieter nur meist viel teurere Teillösungen anbieten (nur Angebotserstellung, nur Buchhaltungs-Software oder nur Software zur Artikel- oder Adressverwaltung, etc.), bringt OfficeFreund 100 Prozent alles mit, was im Büro-Alltag eines Unternehmens benötigt wird. Seit Jahren in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine der effizientesten und kostengünstigsten Lösungen zur Bürodigitalisierung. Dazu gibt es bis Ende Sommer noch den 100-Prozent-Gratis-Test für ein ganzes Jahr mit der 100-Prozent-Vollversion von OfficeFreund: https://www.officefreund.de

Bewährte Komplettlösung für jedes Unternehmen: OfficeFreund

Der Büro-Alltag bringt viele Herausforderungen mit sich und dafür braucht es in jedem Bereich eine Lösung, die alles ineinander verzahnt wie ein Uhrwerk. Planung, Bestellung, Versand - Deadlines für die Fertigstellung müssen alle bis hin zur Auslieferung und der Rechnungsstellung und dem Mahnwesen miteinander korrekt verknüpft sein und mit Automatismen zusammenarbeiten. Ohne passende Büro-Software funktioniert heutzutage kein Büro mehr. Das Angebot geeigneter Office-Programmen ist groß, aber nur wenige decken eigene Anforderungen genau ab. OfficeFreund kann das und das Beste daran ist: Es ist so intuitiv in der Bedienung, dass keine lange Schulung erforderlich ist, um damit umzugehen.

Die 100-Prozent-All-in-one-Lösung heißt OfficeFreund

OfficeFreund unterstützt Unternehmen in allen relevanten Bereichen mit einer intuitiv zu bedienenden und flexiblen Büro-Software. Dabei sind alle Geschäftsvorgänge sinnvoll miteinander verknüpft. Die Arbeit wird vereinfacht und ist in jedem einzelnen Bereich nachvollziehbar. Damit werden alle Rechnungen und sämtliche Belege jederzeit finanzamtskonform abgelegt und sicher gespeichert. OfficeFreund ist eine der günstigsten und zugleich effizientesten Büro-Software-Lösungen, die es am Markt gibt. Es werden zwei Software-Pakete angeboten.

Das Standard-Paket gibt's bereits ab 19 Cent pro Tag bei jährlicher Verlängerung.

Beide Pakete enthalten folgende 100-Prozent-Leistungen: 100 % ein Jahr alle Aktualisierungen 100 % kostenloser Support 100 % GoBD- und DSGVO-optimiert

Als besonderes Extra kann man jetzt OfficeFreund im Ein-Jahr-Gratis-Test der Vollversion kennenlernen. Download des Gratis-Ein-Jahres-Testpaketes der Büro-Software unter: https://www.officefreund.de

