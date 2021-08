Mainz (ots) -Woche 33/21Freitag, 20.08.Bitte geänderte Folgen beachten:23.00 Death in ParadiseDer Mann, den es nicht gab(vom 19.8.2016)DI Humphrey Goodman Kris MarshallOfficer Dwayne Myers Danny John-JulesOfficer Florence Cassell Joséphine JobertCommissioner Selwyn Patterson Don WarringtonCatherine Bordey Élizabeth BourgineDS Camille Bordey Sara MartinsDaniel Thomson Royce PierresonElias Thomson James WilbyAndre Morgan Don GiletWilliam Lee Cornell JohnLucy Thomson Natalie Gumedeund andereBuch: Robert ThorogoodRegie: Richard SignyGroßbritannien 201423.55 Death in ParadiseMord gegen Liebe(vom 19.8.2016)DI Humphrey Goodman Kris MarshallOfficer Dwayne Myers Danny John-JulesOfficer Florence Cassell Joséphine JobertCommissioner Selwyn Patterson Don WarringtonCatherine Bordey Élizabeth BourgineDS Camille Bordey Sara MartinsJess Chambers Hetti BywaterCharlie Beckett Simon DaySteve Taylor Joel FryKatie Peters Claire GooseNicky Dexter Paul SculforBuch: Robert ThorogoodRegie: Richard SignyGroßbritannien 20140.45 Death in ParadiseEin bitterer Nachgeschmack(vom 26.8.2016)DI Humphrey Goodman Kris MarshallOfficer Dwayne Myers Danny John-JulesOfficer Florence Cassell Joséphine JobertCommissioner Selwyn Patterson Don WarringtonCatherine Bordey Élizabeth BourgineDS Camille Bordey Sara MartinsFrancis Davison Adrian LukisHenri Garon Georges CorrafaceRyan Davison Tyger Drew-HoneyTeresa Gower Amanda RootImke Sandt Katarina CasAlan Butler David BamberBuch: Robert ThorogoodRegie: Richard SignyGroßbritannien 20141.40 Death in ParadiseIm Schein der Kerze(vom 26.8.2016)DI Humphrey Goodman Kris MarshallOfficer Dwayne Myers Danny John-JulesOfficer Florence Cassell Joséphine JobertCommissioner Selwyn Patterson Don WarringtonCatherine Bordey Élizabeth BourgineDS Camille Bordey Sara MartinsJenny Burgess Ali BastianElizabeth 'Betty' Floss Susannah FieldingIvy Marcel Rosie CavalieroSal Tyler Amy NuttallSimon Parke Leo StaarFrank Mellor William AshBuch: Robert ThorogoodRegie: Richard SignyGroßbritannien 20142.30 Death in ParadiseEine lange Reise(vom 2.9.2016)DI Humphrey Goodman Kris MarshallOfficer Dwayne Myers Danny John-JulesDS Florence Cassell Joséphine JobertCommissioner Selwyn Patterson Don WarringtonCatherine Bordey Élizabeth BourgineOfficer J.P. Hooper Tobi BakareStevie Smith Francis MageeJim Smith Steve EvetsCheryl Moore Sally PhillipsDisco Biscuit Neil MorrisseyPete Thunders Nick MoranVince Thuram Trevor LairdBuch: Robert ThorogoodRegie: Richard SignyGroßbritannien 20143.20 Death in ParadiseFalscher Ehrgeiz(vom 2.9.2016)DI Humphrey Goodman Kris MarshallOfficer Dwayne Myers Danny John-JulesDS Florence Cassell Joséphine JobertCommissioner Selwyn Patterson Don WarringtonCatherine Bordey Élizabeth BourgineOfficer J.P. Hooper Tobi BakareMaz Shipley Dominique TipperAlison Turner Holly Quin-AnkrahAiden Parker Joe AbsolomShelly Kennedy Rochelle NeilJasmine Laymon Lashana LynchHank Laymon Geff FrancisAnton Burrage Colin McFarlaneBuch: Robert ThorogoodRegie: Richard SignyGroßbritannien 20144.15 Death in ParadiseDoppelmord der anderen Art(vom 9.9.2016)DI Humphrey Goodman Kris MarshallOfficer Dwayne Myers Danny John-JulesDS Florence Cassell Joséphine JobertOfficer J.P. Hooper Tobi BakareCommissioner Selwyn Patterson Don WarringtonCatherine Bordey Élizabeth BourgineStuart Howe Jason MerrellsIzzy Cartwright Kaye WraggBill Williams Gary LewisAnnette Burgess Michelle CollinsSandra Kendrick Sylvestra Le TouzelDominic Claydon Matthew LewisBuch: Robert ThorogoodRegie: Richard SignyGroßbritannien 20145.10 Death in Paradise-6.15 Besuchszeiten(vom 9.9.2016)DI Humphrey Goodman Kris MarshallOfficer Dwayne Myers Danny John-JulesDS Florence Cassell Joséphine JobertCommissioner Selwyn Patterson Don WarringtonCatherine Bordey Élizabeth BourgineOfficer J.P. Hooper Tobi BakareJack Harmer Charlie Creed-MilesPastor Mason Leo WringerMae Harmer Honeysuckle WeeksErol Dumas Brian BovellMartin Goodman QC James FoxBuch: Robert ThorogoodRegie: Richard SignyGroßbritannien 2014(Die ursprünglich geplanten 8 Folgen "Death in Paradise" entfallen).Woche 34/21Samstag, 21.08.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:6.05 Frag den LeschWie würde die Erde ohne Menschen aussehen?(vom 5.12.2016)Deutschland 20156.20 Terra XGeschichte der Tiere: Die Katze(vom 12.8.2015)Deutschland 20157.05 Terra XDer sechste Sinn der Tiere(vom 20.6.2015)Deutschland 2015("Filmgorillas" entfallen; ab 7.50 Uhr Programm wie ausgedruckt).Sonntag, 22.08.Bitte Programmänderung beachten:17.00 Death in ParadiseDoppelmord der anderen Art(vom 9.9.2016)DI Humphrey Goodman Kris MarshallOfficer Dwayne Myers Danny John-JulesDS Florence Cassell Joséphine JobertOfficer J.P. Hooper Tobi BakareCommissioner Selwyn Patterson Don WarringtonCatherine Bordey Élizabeth BourgineStuart Howe Jason MerrellsIzzy Cartwright Kaye WraggBill Williams Gary LewisAnnette Burgess Michelle CollinsSandra Kendrick Sylvestra Le TouzelDominic Claydon Matthew LewisBuch: Robert ThorogoodRegie: Richard SignyGroßbritannien 201417.50 Death in ParadiseBesuchszeiten(vom 9.9.2016)DI Humphrey Goodman Kris MarshallOfficer Dwayne Myers Danny John-JulesDS Florence Cassell Joséphine JobertCommissioner Selwyn Patterson Don WarringtonCatherine Bordey Élizabeth BourgineOfficer J.P. Hooper Tobi BakareJack Harmer Charlie Creed-MilesPastor Mason Leo WringerMae Harmer Honeysuckle WeeksErol Dumas Brian BovellMartin Goodman QC James FoxBuch: Robert ThorogoodRegie: Richard SignyGroßbritannien 2014("Death in Paradise" die Folgen Geldgier und Tod im Refugium entfallen).Mittwoch, 25.08.Bitte Programmänderungen beachten:23.55 Death in ParadiseDoppelmord der anderen Art(vom 9.9.2016)DI Humphrey Goodman Kris MarshallOfficer Dwayne Myers Danny John-JulesDS Florence Cassell Joséphine JobertOfficer J.P. Hooper Tobi BakareCommissioner Selwyn Patterson Don WarringtonCatherine Bordey Élizabeth BourgineStuart Howe Jason MerrellsIzzy Cartwright Kaye WraggBill Williams Gary LewisAnnette Burgess Michelle CollinsSandra Kendrick Sylvestra Le TouzelDominic Claydon Matthew LewisBuch: Robert ThorogoodRegie: Richard SignyGroßbritannien 20140.45 Death in ParadiseBesuchszeiten(vom 9.9.2016)DI Humphrey Goodman Kris MarshallOfficer Dwayne Myers Danny John-JulesDS Florence Cassell Joséphine JobertCommissioner Selwyn Patterson Don WarringtonCatherine Bordey Élizabeth BourgineOfficer J.P. Hooper Tobi BakareJack Harmer Charlie Creed-MilesPastor Mason Leo WringerMae Harmer Honeysuckle WeeksErol Dumas Brian BovellMartin Goodman QC James FoxBuch: Robert ThorogoodRegie: Richard SignyGroßbritannien 2014("Death in Paradise" die Folgen Geldgier und Tod im Refugium entfallen).Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4984034