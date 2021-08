Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Bet-at-home.com hat ein schwieriges erstes Halbjahr hinter sich. Umsatz und operatives Ergebnis gingen jeweils zurück. CEO Franz Ömer verweist auf regulatorische Änderungen auf dem Kernmarkt in Deutschland. "Wir haben die ganzen negativen Faktoren geerbt, aber die Vorteile noch nicht", so Ömer. Bet-at-home.com habe als Folge der staatlichen Vorschriften ein wesentlich unattraktiveres Spielangebot für die Kunden bieten können. Deswegen sei es zu den Umsatzeinbußen gekommen. Trotzdem sieht Ömer nach wie vor gute Perspektiven und starke potenzielle Wachstumstreiber. Was den CEO optimistisch macht, erfahren Sie im folgenden Interview.