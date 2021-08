Mainz (ots) - Woche 32/21So., 8.8.Bitte neuen Ausdruck beachten:16.30 planet e.: Wenn die Wälder brennen (HD/UT)(Text und weitere Angaben s. So., 29.8.2021)("planet e.: Klage, Urteil, Klimaschutz!" wird auf So., 29.8.2021 verschoben.)Woche 34/21So., 22.8.17.10 sportstudio reportageBitte Ergänzung beachten:Moderation: Rudi CerneWoche 35/21So., 29.8.Bitte Programmänderung beachten:14.10 Neue Folgen (HD/UT)Duell der GartenprofisModeration: Eva BrennerDeutschland 2021("Duell der Gartenprofis - Lieblingsgärten" entfällt.)-----------------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:16.30 planet e.: Klage, Urteil, Klimaschutz! (HD/UT)(Text und weitere Angaben s. So., 8.8.2021)("planet e.: Wenn die Wälder brennen" wird auf So., 8.8.2021 vorgezogen.)Mi., 1.9.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.55 Wahl 2021 im ZDF (HD/UT)ZDFzoomAngriff auf die Bundestagswahl?Film von Christoph KürbelDeutschland 2021----------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:2.55 Wahl 2021 im ZDF (HD/UT)ZDFzoomAngriff auf die Bundestagswahl?Film von Christoph Kürbel(von 22.55 Uhr)Deutschland 2021Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4984062