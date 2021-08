NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die Handelswoche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,17 Prozent auf 134,69 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 1,22 Prozent.

An den Aktienmärkten in Europa trübte sich die Stimmung ein, was für mehr Nachfrage nach festverzinslichen Papieren sorgte. Auch im vorbörslichen Handel an der New Yorker Aktienbörse sind die Gewinne vor dem Auftakt zusammengeschmolzen. Zuvor hatten gute Vorgaben der asiatischen Börse zeitweise für mehr Risikofreude an den Märkten gesorgt.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte sich der Fokus auf wichtige US-Konjunkturdaten richten, die auf dem Programm stehen. Die Anleger warteten auf den Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie. Er zählt zu den Frühindikatoren für die US-Wirtschaft, die am Markt am stärksten beachtet werden.

Zudem werden noch Zahlen für die Bauinvestitionen im Juni erwartet. Die Märkte blicken allerdings auch schon auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Die Notenbank Fed hatte zuletzt deutlich gemacht, dass sie mit den Fortschritten am Arbeitsmarkt noch nicht zufrieden ist./jkr/jsl/eas