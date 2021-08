Unterföhring (ots) -- Sky Q ab morgen neben Kabel und Satellit auch über das Internet verfügbar- Mit der Sky Q IPTV Box alles an einem Ort: Fernsehen, Streaming und Apps- Großartige Sendervielfalt: Über 80 Sender, darunter die beliebtesten Free-TV Sender und das gesamte Sky- und Partnersenderangebot- Immer inklusive ohne Zusatzkosten: Die beliebtesten Free-TV Sender wie RTL, VOX, ProSieben oder SAT.1 in brillanter HD-Qualität- Große Auswahl an Mediatheken und Apps ohne zusätzliches Entgelt- Einfache und schnelle Installation, flexible Nutzung über WLAN in jedem Raum- Ganz einfacher Empfang über das Internet ohne Kabel-TV oder Satellitenanschluss- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis schon ab 12,50 EUR/Monat bei einem Einjahresvertrag- Weitere Infos zu "Sky Q über das Internet" sind verfügbar unter: https://www.sky.de/produkte/sky-q-ueber-internetUnterföhring (ots) - Unterföhring, 2. August 2021 - Nächster Meilenstein für Sky (https://www.sky.de/): Künftig können Entertainment-, Film- und Sport-Fans das beste Fernseherlebnis mit Sky Q ganz einfach auch über eine Breitband-Internetverbindung genießen. Mit "Sky Q über das Internet" ist die vielfach prämierte Sky Q Plattform ab morgen neben Satellit und Kabel nun auch ganz einfach über das Internet verfügbar. Das bedeutet, dass für den Empfang von Sky Q kein Kabelfernseh- oder Satellitenanschluss mehr erforderlich ist, der zusätzliche Kosten verursachen kann.Alles in einer IPTV Box: Erstklassiges Sky Entertainment und Free-TV Sender in brillanter HD-Qualität ohne Aufpreis, dazu kostenfreie Mediatheken und AppsDie Produktinnovation "Sky Q über das Internet" mit der neuen Receiver-Generation, der Sky Q IPTV Box, vereint die besten Eigenschaften, die sich die Zuschauer:innen auf der Sky Q Plattform wünschen - Fernsehen, Streaming und Apps.Auf der "Sky Q über das Internet" Plattform haben die Zuschauer:innen Zugriff auf eine Sendervielfalt von über 80 Sky-, Partner- und Free-TV Sendern. Ohne Zusatzkosten sind mit der Sky Q IPTV Box die beliebtesten Free-TV Sender in brillanter HD-Qualität enthalten. Dazu zählen die wichtigsten Free-TV Sender wie derzeit schon ARD, ZDF, die Free-TV Sender der Mediengruppe RTL und der Seven.One Entertainment Group, Discovery mit Eurosport 1 oder DMAX sowie Sport 1.Darüber hinaus bietet die neue Plattform neben dem riesigen On-Demand-Angebot auch komplette Serien-Staffeln, u.a. derzeit von HBO, Showtime Serien oder Sky Originals, und kostenfreien Zugang zu den beliebten Mediatheken von derzeit schon ARD, ZDF, ARTE und TVNOW. Zudem umfasst das Angebot eine große Auswahl an Premium-Apps wie derzeit schon Netflix, Prime Video, Disney+, TVNOW Premium, Spotify und DAZN, die ebenfalls hinzugebucht und auf Sky Q genutzt werden können.Die Programm-Vielfalt ist eingebettet in eine wegweisende Benutzeroberfläche, die einen einfachen und schnellen Zugang zu vielen Funktionen bietet wie Restart oder Autoplay. Die smarte Sky Q Sprachsteuerung macht die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv.Hat der Entertainment-Fan eine Sendung seines Lieblingsprogramms verpasst, kann er bei ausgewählten Sendern bis zu sieben Tage im TV-Programm zurückspringen und die verpasste Sendung erneut anschauen.Ben Case, Senior Vice President Sky TV bei Sky Deutschland: "Mit der Sky Q IPTV Box bieten wir das fantastische Sky Q TV-Erlebnis jetzt ganz einfach über einen Breitband-Internetanschluss an. Das bedeutet, dass jetzt noch mehr Haushalte Premium-Inhalte von Sky und unseren Partnern mit der intuitiven Sky Q Oberfläche genießen können. Mit Sky Q über das Internet erhalten die Kund:innen auch die beliebtesten Free-TV-Sender in brillanter HD-Qualität, und das ohne Aufpreis. Für die Nutzung von Sky Q über das Internet fallen zudem keine zusätzlichen Kosten für den Satelliten- oder Kabelanschluss an, so dass es insgesamt ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für den Kunden darstellt."Klein in der Größe, groß in der Leistung - die neue Sky Q IPTV BoxDie Sky Q IPTV Box ist einfach und schnell zu installieren. Alles, was der Kunde benötigt, ist ein Internetanschluss (Geschwindigkeit mindestens 6 Mbit/s). Das TV-Programm kann über WLAN in jedem Raum genossen werden, auch der Empfang über LAN ist möglich. Wie bei Satellit und Kabel ist auch der Multiscreen-Service (zusätzliche Boxen in anderen Räumen) verfügbar. Und dank ihrer kompakten Größe lässt sich die Sky Q IPTV Box problemlos im TV-Regal platzieren oder auch ganz verstecken.Die Sky Q IPTV Box ist das neueste Mitglied der Sky Q Familie und ergänzt die bestehenden Receiver für Kabel- und Satellitenempfang."Sky Q über das Internet" mit dem besten Entertainment schon ab 12,50 Euro monatlich (12 Monats-Abonnement) - die beliebtesten Free TV-Sender in HD inklusive"Sky Q über das Internet" bietet das Sky Q-Fernseherlebnis zu einem günstigen Preis von 12,50 Euro monatlich. Hierbei sind die Sky Q IPTV Box mit Sky Q Sprachfernbedienung, Sky Go und das hochkarätige Sky Entertainment-Paket mit den neuesten Sky Originals und internationalen Serien-Highlights von HBO, Showtime und TNT ohne Aufpreis inbegriffen. Mit dabei sind auch die beliebtesten Free-TV Sender in bester HD-Qualität ohne Zusatzkosten. Und die Kund:innen sind dank der Preis- und Paketstruktur mit neuer monatlicher Kündigungsmöglichkeit nach den ersten 12 Monaten flexibler als je zuvor.Kund:innen können nach Wunsch zum Sky Entertainment Paket weitere Premiumpakete dazu buchen: Sky Fußball Bundesliga (+12,50 Euro), Sky Sport (+5 Euro), Sky Cinema (+10 Euro), Entertainment Plus/Netflix (+7,50 Euro) und Sky Kids (+5 Euro). Auf Wunsch ist das Abonnement erweiterbar um das Multiscreen-Paket (+10 Euro) und die Sky Go Plus Funktion (+5 Euro), jeweils im 12 Monats-Abonnement."Sky Q über das Internet" ist ab morgen erhältlich. Weitere Infos zum neuen Angebot sind verfügbar unter https://www.sky.de/produkte/sky-q-ueber-internet________________________________________________________________________Über Sky QSky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV-Sender, On Demand, UHD, Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und TVNOW sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Spotify, Prime Video, TVNOW und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Sky Q ist sowohl über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kund:innen Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.