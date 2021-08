In einer Stellungnahme zum Entwurf der EU-Kommission moniert der Verband vor allem die vorgesehene Absenkung der Bagatellgrenze für Ausschreibungen bei Photovoltaik, Windkraft und Co. auf zunächst 400 Kilowatt, ab 2026 sind 200 Kilowatt geplant. Insgesamt fokussiert sich die EU-Kommission bei der Neufassung zu viel auf die Minderung der Treibhausgase und zu wenig auf die Erneuerbaren, so der BEE.Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) sieht die neuen Klima-, Energie- und Umweltbeihilfeleitlinien, die die EU-Kommission Mitte Juni veröffentlichte, kritisch. ""Die Förderung Erneuerbarer Energien ...

