Moers (ots) - Rund 750 Schulabgänger haben am 2. August ihre zwei- bis dreijährige Ausbildung bei EDEKA Rhein-Ruhr begonnen. Die Ausbildung absolvieren sie je nach Berufsbild bei den Kaufleuten der Region, in der Verwaltung in Moers oder an einem der sechs Lagerstandorte des Unternehmens in Moers, Oberhausen, Hamm, Meckenheim, Viersen und Frechen. "Die Förderung junger Menschen hat bei uns einen hohen Stellenwert", sagt Personalleiterin Claudia Plücker. "Als einer der größten Ausbildungsbetriebe in Nordrhein-Westfalen nehmen wir unsere Verantwortung sehr ernst und freuen uns, auch in diesem Jahr Schulabgängern aus der Region einen Einstieg in ihre berufliche Karriere zu ermöglichen." Mit den Neuzugängen bildet EDEKA Rhein-Ruhr aktuell fast 2.000 junge Frauen und Männer in 20 kaufmännischen und gewerblichen Berufen aus.In der Großhandlung mit Sitz in Moers starten 54 junge Kollegen in die Berufswelt. Besonders beliebt sind auch in diesem Jahr die Ausbildungen als Kaufmann/-frau für Büromanagement und Berufskraftfahrer/-in sowie das duale Studium 'Business Administration'. Im Einzelhandel beginnen knapp 700 Nachwuchstalente ihre Ausbildung. Hier sind die Ausbildungsberufe Kaufmann/-frau im Einzelhandel und Verkäufer/-in stark vertreten. Ebenso liegt der Fokus auf dem Beruf Fleischer-/in und dem eigens für EDEKA kreierten Ausbildungsberuf als Frischespezialist/-in. Ob im Markt, in der Verwaltung oder Logistik - die neuen Auszubildenden lernen den Handel mit Lebensmitteln intensiv kennen und unterstützen dabei, die Menschen in der Region täglich mit frischen Lebensmitteln zu versorgen.Die Berufseinsteiger erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Es sieht neben dem klassischen Mix aus Praxis und Berufsschule auch ein eigenes Seminarkonzept vor, das die Trainer der EDEKA Rhein-Ruhr durchführen. Eine moderne App, der AzubiGuide, bringt alle wichtigen Elemente der Ausbildung wie den Ausbildungsplan und -nachweise zusammen. Das ermöglicht den Auszubildenden ein noch flexibleres Arbeiten, da sie jederzeit Zugriff auf die Inhalte ihrer Ausbildung haben. Eine weitere Besonderheit: Das sogenannte 'Buddy-Projekt'. Vor allem in der Großhandlung stehen den neuen Kollegen Auszubildende aus dem zweiten oder dritten Lehrjahr zur Seite, die ihnen den Einstieg erleichtern und bei Fragen weiterhelfen.Bei guter Leistung können sich die Auszubildenden nach ihrem Abschluss darauf verlassen, dass EDEKA Rhein-Ruhr sie übernimmt. So setzt auch in diesem Jahr ein Großteil der Absolventen die Karriere bei EDEKA Rhein-Ruhr fort. "Wir freuen uns, dass wir jungen Menschen einen qualifizierten und zukunftssicheren Start ins Berufsleben bieten können", bekräftigt Nicole Linder aus der Ausbildung & Entwicklung. "Nachwuchs aus dem eigenen Haus ist uns besonders wichtig, denn durch eine gute Ausbildung möchten wir langfristig qualifizierte Nachwuchskräfte für EDEKA Rhein-Ruhr gewinnen."Während die einen ihre Ausbildung starten, können sich die nächsten schon für das kommende Ausbildungsjahr bewerben. Das Bewerbungsverfahren hat bereits begonnen. Unter www.edeka-karriere.de gibt es Informationen zum Ausbildungsangebot und den Karrieremöglichkeiten bei EDEKA Rhein-Ruhr.Über EDEKA Rhein-RuhrEDEKA Rhein-Ruhr betreibt im Verbund mit selbstständigen Kaufleuten in Nordrhein-Westfalen und angrenzenden Regionen in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz rund 700 Vollsortiment-Lebensmittelmärkte unter den Marken EDEKA und Marktkauf sowie über 250 Getränkemärkte (mehrheitlich unter der Marke trinkgut). Der Fleischhof Rasting und die Bäckerei Büsch gehören als Produktionsbetriebe ebenfalls zu EDEKA Rhein-Ruhr. Das genossenschaftlich organisierte Unternehmen mit Sitz in Moers erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von rund 5,5 Milliarden Euro. Mit fast 50.000 Mitarbeitern gehört es zu den größten Arbeitgebern und Ausbildungsbetrieben in der Region. Täglich vertrauen mehr als eine Millionen Kunden auf die EDEKA-Frische, auf Qualität und Sortimentsvielfalt.Pressekontakt:Medienkontakt EDEKA Rhein-Ruhr:Kerstin Holla, Chemnitzer Straße 24, 47441 MoersTelefon: 02841/ 209 2272, E-Mail: rr-presse@edeka.deOriginal-Content von: EDEKA Rhein-Ruhr Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157590/4984172