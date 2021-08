Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF-Number

CA28088P1009 Edison Cobalt Corp. 02.08.2021 CA28085A1066 Edison Cobalt Corp. 03.08.2021 Tausch 1:1 7814

BMG2117G1033 Ev Dynamics [Holdings] Ltd. 02.08.2021 BMG321571025 Ev Dynamics [Holdings] Ltd. 03.08.2021 Tausch 1:1 7881

CA02075W1059 Alpha Lithium Corp. 02.08.2021 CA02075X1033 Alpha Lithium Corp.(New) 03.08.2021 Tausch 1:1 7827

US6336438873 National Bank of Greece S.A. 02.08.2021 US6336438790 National Bank of Greece S.A. 03.08.2021 Tausch 1:4 7881

