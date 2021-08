Wenn der Freistaat bis 2040 sein Ziel der Klimaneutralität hauptsächlich mit Photovoltaik-Anlagen erreichen will, müssten bis dahin rund 80 Gigawatt Leistung installiert werden. Bayern ist zwar deutschlandweit Spitzenreiter beim Zubau, doch das derzeitige Ausbautempo reicht nicht aus, wie eine Analyse des VBEW nun zeigt.Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat kürzlich in seiner Regierungserklärung betont, welch tragende Rolle die Photovoltaik beim Ziel der Staatsregierung, das Land bis 2040 klimaneutral zu machen, spielt. Zugleich zeigte er sich stolz, dass in Bayern deutschlandweit die ...

