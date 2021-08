Am New Yorker Aktienmarkt hat der Monat August mit Kursgewinnen begonnen. Im Dow Jones reichten diese am Montag für ein weiteres Rekordhoch.New York - Am New Yorker Aktienmarkt hat der Monat August mit Kursgewinnen begonnen. Im Dow Jones Industrial reichten diese am Montag für ein weiteres Rekordhoch. Etwas darunter verbuchte der Leitindex zuletzt noch einen Zuwachs von 0,53 Prozent auf 35'119,25 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,44 Prozent auf 15'025,39 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...