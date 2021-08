Kabellose Controller sind mittlerweile bei den neuesten Konsolen der Standard. Ein Mann aus Tennessee griff dennoch auf die Kabelvariante zurück - und wurde bestraft. Es gibt viele Dinge, die einem die eigenen Eltern schon in jungen Jahren mit auf den Weg geben: nicht vom Beckenrand springen, nicht mit der Schere in der Hand rennen und sollte es ein Gewitter geben, müssen die Stecker aller elektrischen Geräte gezogen werden. Den letzten Rat hat sich ein Mann aus Robertson County, Tennessee, in den USA nicht ganz so doll zu Herzen genommen und erlitt einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...