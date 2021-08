FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nach anfänglichen Verlusten zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum frühen Abend um 0,15 Prozent auf 176,84 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,48 Prozent.

Die am Nachmittag veröffentlichten und eher schwach ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA stützten die Anleihen etwas. So war der stark beachtete Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie im Juli überraschend etwas gefallen. Zudem waren die Investitionen in der Bauwirtschaft im Juni weniger als erwartet gestiegen. Die als sicher geltenden Anleihen waren weniger gefragt.

Die am Vormittag veröffentlichten positiv aufgenommen Konjunkturdaten aus Deutschland und der Eurozone hatten zunächst noch die Anleihen belastet. So waren die Einzelhandelsumsätze in Deutschland im Juni deutlich stärker gestiegen als erwartet. Der vom Marktforschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Juli laut einer zweiten Veröffentlichung etwas weniger gefallen als in einer ersten Schätzung ermittelt. Vor allem die deutschen Zahlen überraschten positiv./jsl/he