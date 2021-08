KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Querdenker-Demonstrationen:

"Auch am Sonntag wurden Polizisten und Journalisten angegriffen, gab es Gewaltaufrufe. (...) Der Staat muss Demonstrationen ermöglichen, er muss sich aber nicht dumm stellen. Es ist böswillig, wenn Kritiker diesen Zusammenhang ignorieren. Man kann streiten, ob Maskenpflicht an der frischen Luft nötig ist. Fakt ist: Wer Auflagen befolgt, darf auch in der Pandemie demonstrieren. Künftige Demo-Verbote und -Auflösungen verhindern können und müssen die "Querdenker" selbst."