TAGESVORSCHAU: Termine am 03. August 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 03. August:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 GBR: Standard Chartered, Halbjahreszahlen

06:45 DEU: Teamviewer AG, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 10.30 h) 07:00 DEU: Fraport, Q2-Zahlen

07:00 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen

07:00 NLD: DSM, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: BMW, Halbjahreszahlen (Pressecall 10.00 h)

07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (Call 11.00 h)

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen (Online-Pk 15.00 h) 10:00 DEU: Boehringer Ingelheim, Halbjahreszahlen

12:30 USA: Blue Apron, Q2-Zahlen

12:55 USA: Under Armour, Q2-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: AT&S, Q2-Zahlen

ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen

ITA: Assicurazioni Generali, Halbjahreszahlen

USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen

USA: Eaton, Q2-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q2-Zahlen

USA: Lyft, Q2-Zahlen

USA: DuPont de Nemours, Q2-Zahlen

USA: Avis Budget, Q2-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 07/21

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 07/21

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 07/21

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Juli) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 06/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 06/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/21 (endgültig) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den Ex-Chef des früheren Fahrradbauers Mifa Sangerhausen wegen Betrugs im besonders schweren Fall 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi