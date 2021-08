Die amerikanische Investmentfirma BlackRock TCP Capital Corp. (ISIN: US09259E1082, NASDAQ: TCPC) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,30 US-Dollar je Aktie ausschütten. Anteilsinhaber erhalten die Ausschüttung am 30. September 2021 (Record date: 16. September 2021). BlackRock TCP Capital ist auf Kreditfinanzierungen für kleinere Firmen spezialisiert. Das Unternehmen wird von Tennenbaum Capital Partners, LLC, beraten. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...