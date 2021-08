Die US-Vorwürfe gegen die Allianz verhagelten den Schwung zum DAX-Monatsstart. Es blieb dennoch ein leichtes Plus zurück. Die neue Chartanalyse beginnt in der alten Range. Was darf man heute erwarten? Gleich zum Wochen- und Monatsstart legte der DAX zu und übersprang die Trigger aus der Wochenanalyse. Sie lagen mit dem GAP zusammen und der Abwärtstrendlinie um 15.630 bereit und hatten das Ziel, den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...