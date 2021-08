Wichtige Punkte Lucid hat seit der letzten Offenlegung im Juni 1.000 Fahrzeugreservierungen erhalten. Die Reservierungen repräsentieren fast 1 Milliarde US-Dollar an potenziellen Umsätzen. Mit dem Abschluss der de-SPAC-Transaktion werden die öffentlichen Optionenscheine von Lucid in etwa einem Monat ausübbar sein. Nach dem Abschluss der Fusion mit der Special-Purpose Acquisition Company (SPAC) Churchill Capital IV in der letzten Woche, debütierte die Lucid Group (WKN:A3CVXG) letzten Montag als börsennotiertes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...