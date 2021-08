Obwohl sich die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen auf dem niedrigsten Niveau seit fast sechs Monaten bewegen orientiert sich der Goldpreis leicht bergab.Mit Spannung erwarten die Akteure an den Goldmärkten die anstehende Datenflut vom US-Arbeitsmarkt. Los geht's am morgigen Mittwoch mit dem ADP-Monatsbericht über neu geschaffene Stellen. Das absolute Highlight steht jedoch am Freitag auf der Agenda, wenn das US-Arbeitsministerium seinen Juli-Bericht zur Lage am US-Arbeitsmarkt veröffentlichen ...

