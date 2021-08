Palma de Mallorca - Dieter Bohlen will in Zukunft keine Fernsehsendungen mehr machen, in dem Nachwuchstalente gesucht werden. "Ich will nicht einfach wieder 'ne Casting Show, da wieder irgendwelche Sänger bewerten", sagte er in einem Video auf dem sozialen Netzwerk Instagram.



Allerdings kündigte er an, wieder im Fernsehen auftreten zu wollen. Er denke aktuell viel darüber nach. "Wenn es irgendwie geht möchte ich was komplett Neues machen, was euch vom Hocker haut", so Bohlen. Der 67-Jährige war einst Chef-Juror der Castingshows "Deutschland sucht den Superstar" und "Supertalent".



In den 1980er-Jahren hatte er als Mitglied des Pop-Duos "Modern Talking" selbst musikalischen Erfolg, später auch als Produzent.

