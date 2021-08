BASF hat in der Vorwoche starke Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die angehobene Gesamtjahresprognose bestätigt. Den Kurs konnte dies zuletzt aber kaum beeinflussen. So pendeln die DAX-Titel weiter seitwärts. Nach Ansicht zahlreicher Analysten ist dieses Niveau eine gute Chance zum Einstieg. Dieser Ansicht ist auch die Investmentbank Jefferies. Analyst Laurence Alexander sieht den Aufwärtstrend beim operativen Geschäft des Chemieriesen als intakt an. Daher bestätigte er sein Anlagevotum ...

