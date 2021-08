Nachdem Daimler den weiteren Fahrplan zur Abspaltung der bus- und Brummi-Sparte bekannt gab, legten die Analysten nach. Goldman Sachs sieht Potenzial bis 110 Euro. Kepler Cheuvreux hält die Aktie bei 88 Euro für fair bewertet.Der Fahrplan steht. Die Daimler-Aktionäre sollen der geplanten Abspaltung der Brummi- und Bussparte bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 1. Oktober zustimmen. Daimler will am Truck-Geschäft einen Minderheitsanteil von 35 Prozent behalten. 5 Prozent davon sollen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...