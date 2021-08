Kiew - Der weißrussische Aktivist Vitali Schischow ist erhängt in einem Park in der ukrainischen Hauptstadt Kiew aufgefunden worden. Er sei nahe seines Wohnortes entdeckt worden, teilte die örtliche Polizei am Dienstag mit.



Man werde in alle Richtungen ermitteln, auch wegen Mordes, so die Behörde. Schischow war am Montag als vermisst gemeldet worden, nachdem er vom Joggen nicht zurückkehrte. Der junge Mann führte von Kiew aus eine Organisation, die verfolgten Weißrussen bei der Suche nach Arbeit oder einer Wohnung hilft, und zudem rechtliche Unterstützung bietet.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de