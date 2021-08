CA Immo kündigt die vorzeitige Rückzahlung ihrer 200 Mio. Euro 0,75 Prozent Wandelschuldverschreibungen fällig 2025 per 27. September 2021 an. Die Wandlungen der Wandelschuldverschreibungen ist noch bis einschließlich 13. September 2021 möglich. Der Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibungen beträgt aktuell 29,4771 Euro. Der Schlusskurs der Aktien der Emittentin an der Wiener Börse am 2. August 2021 betrug 36,50 Euro je Aktie. Die Rückzahlung der Wandelschuldverschreibungen gemäß dem Clean-up Call wird aus internen Mitteln finanziert und wird keine wesentlichen Auswirkungen auf den Cashflow der Emittentin haben, wie es heißt.

