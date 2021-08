Andritz hat mit CIRC LLC mit Sitz in den USA einen Kooperationsvertrag unterzeichnet - mit dem Ziel, das Knowhow beider Unternehmen im Bereich des Textilrecyclings zu bündeln und die Recyclingtechnologie von CIRC für den kommerziellen Einsatz vorzubereiten. CIRC hat eine Textilrecyclingtechnologie entwickelt und patentiert, um verschiedenste wertvolle Rohstoffe, die in den meisten Materialien enthalten sind und in der Textilproduktion verwendet werden, zu trennen und zurückzugewinnen. Dieses Verfahren konzentriert sich hauptsächlich auf die Bearbeitung von gemischten Polymerströmen, insbesondere auf alle Mischungen aus Polyester und Baumwolle. Im Rahmen des Kooperationsvertrags wird Andritz die Prozessausrüstung für die erste Pilotanlage und ...

