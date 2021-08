Der britische Energiekonzern BP plc (ISIN: GB0007980591) will eine Dividende von 5,46 US-Cents je Aktie für das zweite Quartal ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Damit wird die Dividende im Vergleich zum letzten Quartal (5,25 US-Cents) um vier Prozent erhöht. Die Ausschüttung der Dividende soll am 24. September 2021 erfolgen. Ex-Dividenden Tag ist der 12. August 2021. Im August 2020 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...