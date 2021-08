Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen starteten zunächst schwächer (dt. Konjunkturdaten belasteten) in den Montag, drehten am Nachmittag jedoch nach den gemeldeten US-Konjunkturdaten in die Gewinnzone, so die Analysten der Nord LB.Die deutsche Industrie habe ihr Wachstum zu Beginn der zweiten Jahreshälfte trotz anhaltender Lieferengpässe beschleunigt. Der Einkaufsmanagerindex habe im Juli um 0,8 auf 65,9 Punkte zugelegt. Das sei der drittbeste Wert seit Beginn der Umfrage 1996. Die Auftragsbestände seien diesmal in Rekordtempo gewachsen. Anhaltende Sorgen wegen der wackligen Versorgung mit wichtigen Materialien wie Chips hätten zugleich den Geschäftsausblick auf den niedrigsten Wert seit Ende 2020 gedrückt. ...

