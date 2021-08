Wien (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten gehen die Renditen weiter deutlich nach unten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Sowohl in den USA als auch in der Eurozone sei es quer über die Laufzeiten bergab gegangen. Die US-Treasury-Renditen seien auf 1,18% abgesackt, die deutschen und österreichischen 10j-Renditen seien auf den tiefsten Stand seit Februar gefallen. Ein gutes Timing für die heutige Auktion österreichischer 4- und 10-jähriger Bundesanleihen. Bemerkenswert sei auch die Entwicklung im EUR-Corporate-Sektor, wo Investmentgrade-Anleihen mit einem Volumen von EUR 1.870 Mrd mit negativer Nominalrendite die Mehrheit (50,7%) des Gesamtmarktes darstellen würden. Im Juni seien es noch EUR 1.300 Mrd. oder 37,5% gewesen. Die geringen Neuemissionen im Sommer und die hohen Investmentfonds-Zuflüsse hätten den Markt getrieben, der natürlich auch nicht unwesentlich von den EZB-Käufen profitiere. (03.08.2021/alc/a/a) ...

