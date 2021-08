München (ots) - - Die mit Spannung erwartete neue Serie wird exklusiv auf Prime Video in mehr als 240 Territorien und Ländern Prämiere feiern- Amazon Studios veröffentlicht das erste Serienbild passend zum Abschluss der Dreharbeiten in NeuseelandDie mit Spannung erwartete Reise nach Mittelerde beginnt! Die Amazon Original Serie basierend auf den Fantasy-Romanen zu Der Herr der Ringe feiert am 2. September 2022 exklusiv bei Prime Video in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit Prämiere. Prime-Mitglieder können sich wöchentlich auf neue Episoden freuen. Die Dreharbeiten zur ersten Staffel wurden gestern in Neuseeland abgeschlossen.Ein erstes Bild zur Serie finden Sie hier (https://we.tl/t-PNtV0e4Wfa).Das neue epische Drama erweckt zum ersten Mal J.R.R. Tolkiens (https://www.imdb.com/name/nm0866058/?ref_=nv_sr_srsg_0) sagenumwobenes zweites Zeitalter der Geschichte von Mittelerde auf den Bildschirmen zum Leben. Die Serie beginnt in einer Zeit des relativen Friedens, Tausende von Jahren vor den Ereignissen in J.R.R. Tolkiens Der Hobbit und Der Herr der Ringe, und folgt einer Gruppe an bekannten und neuen Charakteren, die sich dem lange befürchteten Rückkehr des Bösen in Mittelerde stellen.Zu den Hauptdarstellern gehören Cynthia Addai-Robinson (https://www.imdb.com/name/nm1870963/?ref_=nv_sr_srsg_0), Robert Aramayo (https://www.imdb.com/name/nm7075019/?ref_=nv_sr_srsg_0), Owain Arthur (https://www.imdb.com/name/nm2748661/?ref_=nv_sr_srsg_0), Maxim Baldry (https://www.imdb.com/name/nm2360755/?ref_=nv_sr_srsg_0), Nazanin Boniadi (https://www.imdb.com/name/nm2258164/?ref_=nv_sr_srsg_0), Morfydd Clark (https://www.imdb.com/name/nm6077056/?ref_=fn_al_nm_1), Ismael Cruz Córdova (https://www.imdb.com/name/nm3033454/?ref_=nv_sr_srsg_0), Charles Edwards (https://www.imdb.com/name/nm0249876/?ref_=nv_sr_srsg_0), Trystan Gravelle (https://www.imdb.com/name/nm1571439/?ref_=nv_sr_srsg_0), Sir Lenny Henry (https://www.imdb.com/name/nm0377901/?ref_=nv_sr_srsg_0), Ema Horvath (https://www.imdb.com/name/nm7036568/?ref_=nv_sr_srsg_0), Markella Kavenagh (https://www.imdb.com/name/nm9220161/?ref_=nv_sr_srsg_0), Joseph Mawle (https://www.imdb.com/name/nm1152798/?ref_=nv_sr_srsg_0), Tyroe Muhafidin (https://www.imdb.com/name/nm11273329/?ref_=nv_sr_srsg_0), Sophia Nomvete (https://www.imdb.com/name/nm11273330/?ref_=nv_sr_srsg_0), Lloyd Owen (https://www.imdb.com/name/nm0654197/?ref_=nv_sr_srsg_0), Megan Richards (https://www.imdb.com/name/nm10090380/?ref_=nv_sr_srsg_0), Dylan Smith (https://www.imdb.com/name/nm0808055/?ref_=nv_sr_srsg_3), Charlie Vickers (https://www.imdb.com/name/nm8190914/?ref_=nv_sr_srsg_0), Leon Wadham (https://www.imdb.com/name/nm3117856/?ref_=nv_sr_srsg_0), Benjamin Walker (https://www.imdb.com/name/nm0907548/?ref_=nv_sr_srsg_0), Daniel Weyman (https://www.imdb.com/name/nm1621849/?ref_=nv_sr_srsg_0) und Sara Zwangobani (https://www.imdb.com/name/nm1070709/?ref_=nv_sr_srsg_0).Die Serie wird von den Showrunnern und Executive Producern J.D. Payne (https://www.imdb.com/name/nm4260438/?ref_=nv_sr_srsg_0) und Patrick McKay (https://www.imdb.com/name/nm4259881/?ref_=nv_sr_srsg_0) geleitet; zudem fungieren Lindsey Weber (https://www.imdb.com/name/nm6618222/?ref_=nv_sr_srsg_0), Callum Greene (https://www.imdb.com/name/nm0338696/?ref_=nv_sr_srsg_0), J.A. Bayona (https://www.imdb.com/name/nm1291105/?ref_=nv_sr_srsg_0), Belén Atienza (https://www.imdb.com/name/nm1428086/?ref_=nv_sr_srsg_0), Justin Doble (https://www.imdb.com/name/nm2899027/?ref_=nv_sr_srsg_0), Jason Cahill (https://www.imdb.com/name/nm0128663/?ref_=nv_sr_srsg_0), Gennifer Hutchison (https://www.imdb.com/name/nm1112464/?ref_=nv_sr_srsg_0), Bruce Richmond (https://www.imdb.com/name/nm0725081/?ref_=nv_sr_srsg_0) und Sharon Tal Yguado (https://www.imdb.com/name/nm3358634/?ref_=nv_sr_srsg_0) als Executive Producer, Co-Executive Producer ist Wayne Che Yip (https://www.imdb.com/name/nm3408764/?ref_=nv_sr_srsg_0), Charlotte Brändström (https://www.imdb.com/name/nm0104851/?ref_=nv_sr_srsg_0) führt Regie und Produzent ist Christopher Newman (https://www.imdb.com/name/nm0628040/?ref_=nv_sr_srsg_0).Der Herr der Ringe ist ein weltbekanntes literarisches Werk, das mit dem International Fantasy Award und dem Prometheus Hall of Fame-Award ausgezeichnet wurde. 1999 wurde es von den Amazon-Kunden zum beliebtesten Buch des Jahrtausends gewählt, und 2003 wurde es in der BBC-Sendung The Big Read zum beliebtesten britischen Roman aller Zeiten gewählt. Der Herr der Ringe wurde in rund 40 Sprachen übersetzt und hat sich mehr als 150 Millionen Mal verkauft.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/4984629