München (ots) -Den Kinofilm "Der Fall Collini" mit Elyas M'Barek in der Hauptrolle sahen gestern 4,10 Millionen Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 15,4 Prozent. Damit war der Film nach einem Roman von Ferdinand von Schirach die meistgesehene Sendung am gestrigen Montag nach der Hauptausgabe der "Tagesschau" (5,20 Mio./20,5 % MA). Auch bei den jüngeren Zuschauern konnte "Der Fall Collini" punkten: Mit einem Marktanteil von 11,4 Prozent holte er auch in dieser Altersgruppe den Tagessieg nach der "Tagesschau" um 20:00 Uhr.In der kommenden Woche zeigt das "SommerKino im Ersten" am 10. August, um 22:50 Uhr mit "Shorta - Das Gesetz der Straße" einen modernen, spannungsgeladenen und unkonventionellen Actionthriller. Als Ausgangspunkt dienen der Tod eines Jugendlichen durch Polizeigewalt und eine rassistisch motivierte Personenkontrolle, durch die sich zwei Streifenbeamte in eine gefährliche Situation manövrieren. Anders Ølholm und Frederik Louis Hviid zeigen in ihrem gemeinsamen Regiedebüt das fatale Zusammenspiel von fragwürdiger vermeintlicher Polizeiroutine, individueller Überforderung und falschem Korpsgeist auf. Die rasante Kameraarbeit, überraschende Wendungen und die labyrinthische Hochhaussiedlung als Schauplatz zeichnen diese spannende dänische Kinoproduktion aus.Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Informationen zu diesen und allen anderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.htmlBei Interesse an Interviews zum diesjährigen "SommerKino im Ersten" mit Darstellerinnen und Darstellern bzw. Regisseuren und Autoren der deutschen Produktionen oder der Produktionen mit deutscher Beteiligung ("Berlin, Berlin - Der Kinofilm") wenden Sie sich bitte an die betreuende Presseagentur Schmidt Schumacher.Audio-Dateien aus und zu den Filmen der beiden Reihen finden Sie bei http://www.ardtvaudio.de, Fotos bei http://www.ard-foto.de. Die Pressemappe steht ebenfalls zum Download bereit: https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.