Wiesbaden (ots) - Die neue Internetseite des Arbeitgeberverband HessenChemie ist online. Die in Frankfurt am Main ansässige Agentur Triplesense Reply hat den neuen Webauftritt realisiert."Um dem Einfluss der Digitalisierung auf Informationsflüsse und Kommunikationsverhalten adäquat begegnen zu können, hat HessenChemie zusammen mit Triplesense seinen Webauftritt inklusive Mitgliederportal und Newsletter komplett überarbeitet und in neuem Design gerelauncht", erklärt Jürgen Funk, Geschäftsführer Verbandskommunikation von HessenChemie. Neben einer zeitgemäßen optischen Gestaltung wurde auf eine intuitive Nutzerführung und eine verbesserte Informationsarchitektur Wert gelegt.Mitgliedsunternehmen können Tarifverträge, Fachmeldungen, Serviceleistungen und Veranstaltungen schneller auffinden. Zudem erhalten insbesondere Geschäftsführer, Personal- und Ausbildungsleiter sowie HR-Mitarbeiter Praxishilfen für ihre tägliche Arbeit. In einer nächsten Ausbaustufe soll die Umsetzung einer Dialogplattform für die Verbandsarbeit erfolgen.In einem öffentlichen Bereich der Website, der sich vor allem an die Politik, Journalisten sowie die interessierte Öffentlichkeit richtet, werden Brancheninformationen, Positionen sowie aktuelle Verbandsthemen vorgestellt. Medienvertreter finden im Newsroom alle Presseinformationen sowie weitere Nachrichten des Verbandes. In einer Bildergalerie werden Pressefotos zur freien Verfügung bereitgestellt. Zusätzlich liefert eine digitale Pressemappe weiterführende Informationen und Daten zur chemisch-pharmazeutischen und kunststoffverarbeitenden Industrie in Hessen."Wir informieren aber auch über die Ausbildung in unserer Branche. In einer Ausbildungsdatenbank können Schülerinnen und Schüler freie Stellen in ihrer Region finden", erklärt Funk. Der öffentliche Bereich der Website ist unter www.hessenchemie.de abrufbar.Über HessenChemieIm Arbeitgeberverband HessenChemie sind 310 Mitgliedsunternehmen mit 105.000 Beschäftigten der chemisch-pharmazeutischen und kunststoffverarbeitenden Industrie sowie einiger industrienaher Serviceunternehmen zusammengeschlossen. Derzeit befinden sich ca. 4.600 junge Menschen in Ausbildung. HessenChemie vertritt die tarif- und sozialpolitischen Interessen seiner Mitglieder gegenüber Gewerkschaft, Politik und Öffentlichkeit.Pressekontakt:Arbeitgeberverband Chemie undverwandte Industrien für das Land Hessen e.V.Jürgen Funk, PressesprecherTelefon 0611/7106-49Murnaustraße 12, 65189 WiesbadenE-Mail: funk@hessenchemie.deInternet: www.hessenchemie.deOriginal-Content von: Arbeitgeberverband HessenChemie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53824/4984689