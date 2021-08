Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Coreo AG im Juli 2021 den bislang größten Zukauf in der Unternehmensgeschichte durchgeführt und ein Portfolio mit über 1.350 Einheiten erworben. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage belaufe sich die aktuelle Jahresnettokaltmiete des Portfolios auf rund 3,8 Mio. Euro. Der Vorstand gehe laut SRC jedoch davon aus, die Erträge über die nächsten 3-5 Jahre noch deutlich zu steigern. Als Teil zur Finanzierung des Portfolios übertrage Coreo als Anzahlung die rund 1,45 Mio. Aktien große Beteiligung an der MagForce an den Verkäufer und werde hierdurch zum Pure-Play-Immobilienunternehmen. Durch die jüngsten Transaktionen belaufe sich das Portfolio der Gesellschaft pro forma auf über 100 Mio. Euro. Die Jahresnettokaltmieten seien auf über 7,5 Mio. Euro ausgebaut worden. Im Zuge dessen habe das Analystenteam seine GuV-Schätzung für das laufende sowie für die kommenden Jahre entsprechend angepasst und gehe nun von höheren Kennzahlen in den kommenden Jahren aus. Zusammen mit der Verringerung des Risikos durch das größere Portfolio und durch den Verkauf der MagForce-Anteile ermitteln die Analysten im Rahmen ihrer DCF-Bewertung einen neuen fairen Wert, heben demnach das Kursziel auf 2,40 Euro (zuvor: 2,00 Euro) an und bestätigen das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.08.2021, 11:25 Uhr)



