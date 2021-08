Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstagvormittag leicht zugelegt.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstagvormittag leicht zugelegt. Der Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,14 Prozent auf 4122,56 Punkte. Etwas deutlicher ging es an der französischen Börse nach oben. Der Cac 40 legte um 0,8 Prozent auf 6729,18 Punkte zu, der britische FTSE 100 rückte um 0,34 Prozent auf 7106,06 Zähler vor. Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC verwies...

Den vollständigen Artikel lesen ...