Zürich (ots) - Wir suchen ein Unternehmen, welches bereit ist, mit uns ein Pilotprojekt von der Dauer eines Monats zu starten um via unseres Deal Closer Modells mit einer persönlichen Vertriebsassistenz neue Kundentermine zu erhalten!Das Pilotprojekt wird durch Achilles - Management & Marketing Consulting gesponsert.Achilles - Management & Marketing Consulting generiert Termine für Unternehmen im B2B-Bereich. Und zwar hauptsächlich durch die Kontaktaufnahme mit den Zielgruppen und Verantwortlichen über Social-Media-Kanäle und physischen Vertrieb.Dank der Kombination von smartem "Social Selling" mit datengesteuertem E-Mail-Marketing erhöht Achilles - Management & Marketing Consulting seine starke Performance weiter: Als Management & Marketing Consulting betreuen und beraten wir Kunden aller Branchen, die sich mit Performance-, Online-, Daten- und Sales-Marketing beschäftigen.Was wir Ihnen neu und einzigartig bieten, sind reale Vertriebsassistenzen. Denn Deal Closer arbeitet weder mit Bots noch mit Standardchats. Wir setzen auf individuelle Antworten und persönliche Kontakte. Als Kunde erhalten Sie tägliche relevante Kontakte und Termine - mit neuen Interessenten für Ihr Angebot.Deal Closer hat bereits mit über 700 CEOs gesprochen und beherrscht die Herausforderungen des physischen Vertriebs in der digitalen Welt. Diese Expertise wird von Geschäftsführern geschätzt, darauf bauen wir bei Achilles - Management & Marketing Consulting auf.Mit Empathie und Geschick finden wir den richtigen Moment für ein Gespräch. Und bleiben bis zum Wunschtermin für Sie am Ball. Wir chatten, mailen, telefonieren und zoomen, je nach Lieblingskanal der Interessenten.Lernen Sie Achilles - Management & Marketing Consulting und Deal Closer kennen. Und gewinnen auch Sie täglich neue Chancen für Ihr Angebot.