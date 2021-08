Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es läuft wieder rund bei Lindt & Sprüngli. Der Schokoladenhersteller hat in der vergangenen Woche überzeugende Zahlen vorgelegt. Das kam an der Börse sehr gut an. Die Aktie sprang in der Folge über eine magische Marke. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.