Am Montag Abend hat das Aachener "Team Sonnenwagen" seinen neuen Rennwagen virtuell vorgestellt - den Covestro Photon. Mit dem neuen Solarauto will das Team sein erstes Rennen in Marokko bestreiten, die Solar Challenge Morocco 2021 "Nach zwei Jahren harter Arbeit sind wir endlich so weit, den neuen Sonnenwagen präsentieren zu können", sagt Simon Quinker, zweiter Vorsitzender von Team Sonnenwagen Aachen. "Durch den Einsatz innovativer Technologien ist der Covestro Photon unser effizientester Sonnenwagen". ...

